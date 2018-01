Dorival descarta poupar jogadores: 'Vamos conciliar Copa do Brasil e Brasileiro' O técnico Dorival Junior não vai poupar jogadores na partida de domingo, às 11 horas, contra o Internacional, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador do Santos é não priorizar a Copa do Brasil, mesmo com a vantagem obtida no primeiro jogo das quartas de final, em que bateu o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis.