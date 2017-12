Dorival destaca estreia de Hernández no Santos e espera por Cleber e Donizete

O técnico Dorival Júnior destacou a estreia do meia colombiano Vladimir Hernández, que marcou um gol de bicicleta e deu uma assistência na goleada do Santos por 5 a 1 sobre o Kenitra, do Marrocos, no último sábado, em um amistoso internacional no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Agora o treinador espera contar durante os treinos da próxima semana com dois dos novos reforços que estavam no departamento médico: o zagueiro Cleber e o volante Leandro Donizete. A expectativa é que ambos estejam aptos para a estreia do time no Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, contra o Linense, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

Hernández estreou pelo Santos ao entrar aos 15 minutos do segundo tempo do duelo contra o Kenitra. O jogador da seleção colombiana se movimentou bastante e ainda fez um golaço de bicicleta que levantou os torcedores no Pacaembu.

"Ele tem a característica de jogar pela beirada, mas também já foi meia. Pode participar nos dois setores. Estou muito satisfeito com a chegada dele e com o grupo, embora ainda não tenhamos todos os atletas à disposição", elogiou Dorival Júnior.

O treinador, no entanto, não informou se o colombiano terá uma chance entre os titulares na estreia pelo Paulistão. Sua expectativa agora está em contar com os jogadores que estavam no departamento médico. "A partir do início da semana que vem talvez teremos o Cleber e o Leandro Donizete. Seguimos esperando o David Braz e a chegada do Bruno Henrique. A equipe está começando a buscar um corpo para a disputa de todas as competições que temos ao longo da temporada", completou.