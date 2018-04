Dorival destaca evolução e vê vitória justa do Flamengo Após apenas empatar com o Madureira na última quarta-feira, o Flamengo só conseguiu definir a sua vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0, no domingo, no Estádio de Moça Bonita, pela terceira rodada da Taça Guanabara, aos 49 minutos do segundo tempo, com o gol marcado pelo atacante Hernane. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior aprovou a atuação, disse que o time não merecia tropeçar novamente e avaliou que a equipe está em evolução no Campeonato Carioca.