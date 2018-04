Dorival diz que Maicosuel precisa de pelo menos mais 15 dias para poder voltar a jogar

O meia-atacante Maicosuel continua sem perspectiva concreta de voltar a campo pelo São Paulo. Apresentado em junho no clube do Morumbi, vindo do Atlético-MG, o atleta só atuou uma vez, no triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8 daquele mês.

Em sua única partida pelo time tricolor, Maicosuel saiu no intervalo reclamando de dores no púbis e, de lá para cá, não jogou mais. Exames detectaram, além da lesão, um desequilíbrio muscular, apontando necessidade de fortalecimento.

De acordo com o técnico Dorival Junior, o meia precisa de pelo menos mais 15 dias para poder se colocar à disposição da equipe e voltar a ser relacionado. "Ele ainda está um pouco aquém (do necessário para jogar) e vai levar no mínimo quinze dias para, depois disso, a gente avaliar a possibilidade de ele ser escalado", informou o treinador.

Caso retorne logo depois das duas semanas estimadas por Dorival, Maicosuel poderá estar entre os relacionados do São Paulo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 27 de agosto, às 16h.

Assim que foi afastado, o meia pediu para não receber salários do São Paulo até se recuperar. O pedido de suspensão do salário foi atendido pela diretoria.