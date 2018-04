Dorival diz que Santos ganha opções com Robinho

O técnico Dorival Júnior revelou que ainda não sabe como vai encaixar o atacante Robinho, que será apresentado na segunda-feira, na equipe do Santos, mas garantiu que a situação não preocupa. Empolgado com a chegada do astro, ele vê o time com mais opções táticas com a presença do jogador da seleção brasileira.

"Ganhamos um leque de opções muito interessante com a chegada do Robinho. Ainda não decidimos como ele vai atuar na equipe, mas vamos testar algumas possibilidades e com certeza ele vai se encaixar no time", analisou, elogiando o elenco santista.

O treinador aprovou a atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste e acredita que o Santos ainda vai evoluir na sequência do Campeonato Paulista. "A gente sofreu uma marcação muito forte por parte do time do Oeste e ainda sofremos com esse período curto de pré temporada. Mas eu estou satisfeito com a produção do time, e, com certeza, a gente ainda vai evoluir", disse.