Dorival diz que Santos superou expectativa em estreia, mas evita euforia

O Santos começou muito bem a temporada 2017. Em sua primeira partida oficial no ano, a equipe alvinegra não tomou conhecimento do Linense e goleou por 6 a 2 na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Como era de se esperar, o triunfo deixou o técnico Dorival Júnior bastante satisfeito.

"A criação da equipe foi boa, foi até acima do que imaginávamos em um começo de ano, ainda mais sabendo que o adversário trabalhava há mais tempo. Imaginava problemas físicos e não foi isso que aconteceu. Fomos bem na retomada de bola, com perda e reação rápida", declarou o treinador após o apito final.

Somando a vitória à goleada por 5 a 1 no amistoso com o Kenitra, na única outra partida disputada em 2017, o Santos já soma duas vitórias e 11 gols marcados em dois jogos no ano. Os números são animadores, ainda mais em uma temporada de disputa de Libertadores, mas o próprio Dorival é o primeiro a frear o otimismo da torcida.

"Foi um jogo de muita criação, boas oportunidades, mas acho que ainda é muito cedo. Teremos que melhorar muitas coisas porque foi apenas uma boa partida, uma boa apresentação, nada além disso", considerou.

O Santos agora terá uma semana para treinos e descanso, já que só volta a campo no fim de semana que vem. O próximo compromisso da equipe alvinegra será pela segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o Red Bulls Brasil, dia 12, fora de casa.