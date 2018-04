Dorival elogia São Paulo, mas diz que arrancada 'está demorando a acontecer'

O técnico Dorival Júnior fez elogios ao desempenho do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Avaí, domingo, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas também admitiu preocupação com a situação da equipe, que voltou a figurar na zona de rebaixamento, reconhecendo que o time ainda não conseguiu embalar para evitar o risco de descenso.

"Nós começamos a triangular mais pelos lados do campo, isso aconteceu em momentos oportunos com jogadas trabalhadas pelos dois lados. Houve mais presença do Edimar e crescimento do Buffarini nessa partida. Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando a acontecer, mas a equipe tem feito por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação", afirmou Dorival, avaliando que o São Paulo vem apresentando futebol mais consistente em relação ao início do seu trabalho à frente do clube.

"Fico satisfeito, porque acho que houve uma evolução grande. A equipe está começando a criar uma confiança maior. Espero que a gente possa manter essa postura e melhorar daqui para frente. Estamos aguardando por esse embalo, a equipe já tem feito jogos mais consistentes, oscilado muito menos do que acontecia antes", acrescentou.

Assim, Dorival assegurou que o São Paulo está em crescimento, apontando ter enxergado a repetição de aspectos positivos vistos nos triunfos anteriores - diante de Cruzeiro e Botafogo - no empate do último domingo com o Avaí.

"O crescimento é pequeno, gradativo, mas vem acontecendo. A gente percebe um time um pouco mais solto, com confiança pra começar jogadas importantes, foi assim hoje e em alguns momentos contra Cruzeiro (3 x 2) e Botafogo (4 x 3)", opinou.

Apesar do discurso otimista de Dorival, a rodada não foi boa para o São Paulo, que está novamente na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com 23 pontos. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Palmeiras em clássico agendado para o Allianz Parque e válido pela 22ª rodada.