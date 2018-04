Dorival encara jogo contra o São Caetano como decisivo O Vasco segue bem rumo ao seu principal objetivo no ano: a volta à elite do Campeonato Brasileiro. Líder da Série B, com 46 pontos, o clube já vê a primeira equipe fora do G-4 a nove pontos de distância. Este time, porém, é justamente o adversário desta terça-feira, quando os cariocas encaram o São Caetano fora de casa. Por isso, o técnico Dorival Júnior não espera vida fácil no ABC paulista.