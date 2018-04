Dorival exalta postura agressiva do Atlético-MG O Atlético sofreu um susto ao sofrer um gol no primeiro tempo, mas o técnico Dorival Júnior aprovou a atuação da equipe nos 90 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Tupi, domingo, na segunda rodada do Campeonato Mineiro. O treinador elogiou a postura da equipe, que na sua avaliação foi agressiva no setor ofensivo, e lamentou apenas as chances de gols desperdiçadas no primeiro tempo do duelo.