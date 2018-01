Dorival exalta Vila Belmiro após mais uma vitória do Santos

Historicamente, o Santos sempre se mostrou muito forte quando atuava na Vila Belmiro, mas de uns anos para cá, a relação da equipe com o estádio não parece mais a mesma. Uma das missões do técnico Dorival Júnior é conseguir fazer com que novamente elenco e torcida se unam em jogos em casa e voltem a transformar o local em um caldeirão, onde os adversários tinham muitas dificuldades para conseguir somar pelo menos um ponto. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, o treinador ressaltou a importância de não "abandonar" o lar santista.

"É fundamental (jogar na Vila). Na minha outra passagem pelo clube eu briguei para que não saíssemos da Vila também, porque o prejuízo técnico é muito grande. A diretoria que me desculpe, mas a Vila precisa ser enaltecida em todos os momentos e jamais gostaria de sair daqui. Jogar aqui dá uma condição grande para nós, por causa da relação de magia que existe neste campo", comentou o treinador.

As desculpas para a diretoria têm um motivo muito claro. Como nos últimos jogos o torcedor santista não tem comparecido na quantidade que se esperava, os dirigentes mandaram algumas partidas fora do estádio. Uma empresa chegou a comprar alguns mandos de jogo da equipe durante o Campeonato Paulista e mandou a partida para o Pacaembu. O clássico com o São Paulo já está marcado para ser em Cuiabá e a diretoria ainda tentou mandar o confronto com o Corinthians também para o Pacaembu, mas não teve sucesso.

Pelo menos na partida contra o Coritiba, a torcida fez a sua parte. Além de apoiar durante os 90 minutos, 12.657 torcedores compareceram a Vila Belmiro para apoiar a equipe. "Agradecemos a presença da torcida. Com ela nos apoiando, nos tornamos ainda mais forte nesta busca por bons resultados no Brasileiro", destacou o atacante Ricardo Oliveira.