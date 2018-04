Dorival explica David Braz na reserva e diz que zagueiro não está 100%

Embora já tenha deixado o departamento médico há pouco mais de um mês, o zagueiro David Braz não tem previsão para voltar ao time titular do Santos, que conta com dois garotos da base como titulares na posição, casos de Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Segundo o técnico Dorival Júnior, o defensor ainda não tem condições físicas para ser titular.

"O David ficou mais de um mês parado e agora vem readquirindo melhor condição. Ainda estou pensando (quando volta)", disse o treinador, que vê Ricardo Oliveira em um estágio mais avançado de recuperação.

"O Ricardo está na academia desde o primeiro momento e aprimorou o condicionamento nesta semana", explicou. A tendência, inclusive, é que o atacante, que tinha uma inflamação no joelho direito desde o dia 8 de maio, seja titular na partida contra o Vitória, domingo, às 18h30, no Barradão.

Na zaga, Luiz Felipe, embora esteja longe da unanimidade, deve ser mantido no time, ao lado de Gustavo Henrique. O Santos é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos.