Dorival faz mistério em treinos para o clássico de domingo

Apesar de abrir para o público o treino de sábado no Morumbi, o último antes do clássico contra o Palmeiras, no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo decidiu limitar o acesso às atividades no CT da Barra Funda nesta quinta e sexta.

O técnico Dorival Junior quer surpreender o Palmeiras no domingo e dar ao São Paulo a vitória inédita no Allianz Parque. Entre os jogadores, virou lema: “Tabu é para ser quebrado”. Para isto, o treinador vem fazendo testes no time titular.

Uma das estratégias de jogo mais trabalhadas por Dorival nas últimas semanas vem sendo a formação com duas linhas, uma ofensiva e outra de defesa, formadas por quatro jogadores cada, algo que vem sendo mantido no time.

Nos treinos, o elenco demonstra estar mais consciente sobre o estilo de jogo esperado por Dorival, que vem pedindo atenção em aspectos como marcação, rapidez na reposição das bolas, jogadas de infiltração e nas transições entre as linhas.

Nesta semana, o time titular jogou a maior parte do tempo sem novidades: Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda; Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Hernanes, Jucilei e Cueva; Pratto. Lucas Fernandes, Maicosuel, Gilberto e Bruno Alves também treinaram entre os titulares em algumas oportunidades.