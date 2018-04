Dorival garante que Santos brigará por títulos em 2010 Se o começo da temporada reserva dificuldades ao Santos, o técnico Dorival Júnior garante que o time não vai brigar na parte debaixo da tabela como aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Pelo contrário, ele acredita que o clube estará no pelotão de frente, na luta por títulos.