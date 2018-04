Dorival indica força máxima no Santos na Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior indicou no treino desta segunda-feira que deve mandar a campo na quarta um Santos com força máxima. Apesar de poupar alguns jogadores importantes do elenco, o treinador deve escalar somente titulares para o duelo contra o Gama, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Dorival não contou nesta segunda com Lucas Lima, Renato e Ricardo Oliveira. O primeiro foi poupado por causa de um pisão no pé, enquanto os outros dois fizeram apenas trabalho na academia. O trio deve voltar aos treinos normalmente nesta terça, quando Dorival finalizará a preparação para a partida contra o Gama.

Sem estes três jogadores, o técnico treinou com a seguinte formação nesta segunda: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Yuri, Léo Cittadini e Veccio; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

REGULARIZADO - O técnico Dorival Júnior ganhou mais um reforço para a defesa santista. Nesta segunda-feira, o zagueiro argentino Fabián Noguera foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ganhou condições de entrar em campo pelo time paulista. Ele tem contrato até junho de 2021. Noguera deve ser reserva, como segunda opção do banco, após David Braz. Os titulares de Dorival Junior são Luiz Felipe e Gustavo Henrique.