Dorival interrompe coletiva e dá abraço em Marcelo Oliveira

Após tantas discussões e provocações, um ato nobre entre os técnicos Dorival Júnior e Marcelo Oliveira marcou a entrevista coletiva do treinador do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. O santista interrompeu a primeira pergunta para dar um abraço no companheiro e parabenizá-lo pelo título.

Os dois trocaram um forte abraço. "Tenho que parabenizar pela conquistar. Uma disputa onde chegam dois e a segunda colocação, talvez seja pior do que a última. Isso que falei para ele antes da partida", disse o santista.

Marcelo Oliveira retribuiu o ato. "Você fez um belo trabalho e não é porque perdeu que merece ser criticado. E parabéns também pela atitude", disse o treinador. Após o ato, os dois foram aplaudidos pelos jornalistas.

O técnico do Palmeiras continuou os elogios ao treinador santista. É gratificante ter um colega como o Dorival. Ele é digno e faz parte desse grupo de profissionais que agem com muita ética e correção. Além da competência como técnico. Me surpreendi porque é difícil ver isso. Raramente o perdedor se comporta dessa forma", destacou.

Em relação ao título, Marcelo Oliveira destacou a dedicação demonstrada pela equipe durante todo o jogo. "Fiquei muito feliz pela conquista, claro, mas também pela atuação da equipe. Tentamos anular as peças principais e o Matheus Sales fez um papel fundamental, colando no Lucas lima. Na primeira etapa dessa conquista, o Santos foi melhor, mas não soube aproveitar as vantagem. Agora, nós fomos melhores e o drama no final não foi por acaso. Talvez seja para fortalecer o time para a próxima temporada", comentou o técnico campeão da Copa do Brasil.