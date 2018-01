Dorival Jr. arma o São Caetano no 4-4-2 contra o São Paulo Se não aprontar nenhuma surpresa de última hora, o técnico do São Caetano Dorival Júnior terá força máxima diante do São Paulo no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, domingo à tarde, no Pacaembu. E mesmo apontando o adversário como grande favorito para ir à final, ele garante que atuará com a sua formação básica, dentro do esquema 4-4-2, com dois volantes e dois meias. ?Pode até não ser um time tão forte na marcação, mas posso assegurar que é bastante equilibrado e que está escalado com base na regularidade obtida durante a competição?, afirma o técnico. Desta forma, Glaydson e Luis Alberto serão encarregados da marcação, enquanto Douglas e Canindé vão ser os responsáveis pela ligação com o ataque. ?Isso tem funcionado, tanto que o Somália é o artilheiro do campeonato, com 12 gols?, reforça Dorival. Com o discurso pronto e bem decorado, difícil foi confirmar a escalação na prática. Os treinos desta sexta-feira à tarde foram dedicados à bola parada, tanto escanteios, defensivos e ofensivos, como as cobranças de faltas. ?Um lance desses pode ser o detalhe para a vitória?, justificou o treinador. O goleiro Luiz, recuperado de uma pancada no joelho direito, não representa problema e todos os titulares estão confirmados, inclusive Somália, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Os jogadores já estão concentrados e participarão de um recreativo neste sábado cedo.