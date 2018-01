Dorival Jr., do São Caetano, ressalta favoritismo do Santos Preocupado em resgatar a credibilidade do São Caetano, que despencou nos últimos dois anos, o técnico Dorival Júnior acha que o título paulista seria um grande prêmio ao trabalho desenvolvido nos últimos três meses. Mas ele faz questão de o Santos ?deve se apontado como grande favorito, não só por sua tradição, como também ser o time de melhor performance dentro do futebol brasileiro, tanto a nível paulista como nacional, com a Copa Libertadores?. Júnior cita ainda que todos os quatro semifinalistas tiveram méritos em chegar na reta final ?porque o Campeonato Paulista é uma competição muito equilibrada e difícil?. Nem por isso, ele perde o ânimo e a esperança de surpreender o Santos como já aconteceu com o são Paulo, nas semifinais. Para Junior, tudo passa pelos treinamentos realizados nesta semana e pela manutenção da concentração dos jogadores. ?O grupo está unido, mas é preciso ter concentração total?, afirma. O técnico aposta no sucesso, mas reforça o fato de que o planejamento da temporada prevê o acesso para a Série A do Brasileiro em 2008. O título estadual, no caso, serviria ?para reforçar o processo de fortalecimento do grupo e de todos os jogadores?. Time treina parte tática O grupo de jogadores do São Caetano voltou aos treinamentos nesta quinta-feira à tarde. A prioridade foi a parte tática. Na realidade, Dorival Júnior só colocou em campo o time titular, reforçando o time de movimentação que cada jogador deverá fazer em campo, em cima da movimentação do adversário. Galiardo voltou a treinar na vaga do volante Glaydson, que cumprirá suspensão automática por estar suspenso. É provável que ele fique mesmo com a vaga. Para o lugar do meia Canindé, também suspenso, a dúvida é maior. Ademir Sopa, mais cotado, treinou nesta quinta-feira, mas Leandro Lima continua brigando pela camisa 10. O técnico promete confirmar a escalação após o treino tático desta sexta-feira, de novo, a partir das 15h30. À noite será iniciado o regime de concentração na cidade de São Bernardo do Campo e no, sábado cedo, haverá apenas um recreativo pela manhã.