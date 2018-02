Dorival Jr. faz mistério no meio-de-campo do São Caetano Em terceiro lugar na tabela e otimista em conseguir sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, o São Caetano só deve ter uma mudança para enfrentar o São Paulo, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. Rafael Muçamba e Luis Alberto brigam pela vaga do volante Luís Maranhão, que vai cumprir suspensão automática. Autor do segundo gol na vitória sobre o América por 2 a 0, no último sábado, Luis Maranhão será a única baixa do time do ABC. O técnico Dorival Júnior promete manter a dúvida até o último momento. ?O mais provável é que fique entre os dois. Ainda não está nada definido, mas a tendência principal é essa?, disse o treinador. Com 27 pontos, a comissão técnica do São Caetano calcula que precisa de mais sete pontos em cinco jogos para atingir seu objetivo. Além do São Paulo, o time vai receber o São Bento, e visita Ponte Preta, Barueri e Rio Branco.