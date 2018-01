Dorival Jr. revela que vai manter escalação do São Caetano Com a semana toda livre para se armar para o segundo jogo decisivo das semifinais do Campeonato Paulista, a comissão técnica do São Caetano liberou seus jogadores na segunda-feira. Mas todos retornam ao batente nesta terça, com treinos em dois períodos no Estádio Anacleto Campanella. A intenção do técnico Dorival Júnior é não mudar o time no Morumbi, no sábado. ?Nem há motivos para mudanças. Nosso desempenho foi bom, principalmente na reação imprimida dentro do segundo tempo?, ressalta Dorival Júnior, que não perdeu nenhum jogador por suspensão ou contusão. O técnico sabe que o segundo jogo será muito mais difícil, mesmo porque o time do ABC terá a responsabilidade de vencer para ir à final. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o São Paulo joga pelo empate. A idéia é trabalhar bastante os lances com bola parada, tanto escanteios, como cobrança de faltas. E insistir no toque de bola, a deficiência da equipe no primeiro tempo do jogo no Pacaembu.