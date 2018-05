Dorival Júnior aprova a chegada de Souza ao Santos

A chegada ao Santos do atacante Souza, que seria emprestado pelo Corinthians por uma temporada, tem a aprovação de Dorival Júnior. O treinador, contratado para ocupar o lugar de Vanderlei Luxemburgo, agora no Atlético-MG, acredita no poder de fogo do corintiano, mesmo a despeito de sua má fase no Parque São Jorge.

Souza marcou apenas seis gols em 38 jogos e nunca caiu nas graças da Fiel. Mas Dorival acha que ele seria o substituto ideal para Kléber Pereira, sem vínculo com o Santos e ainda sem destino certo.

O empréstimo até o fim de 2010 não custaria nada aos cofres do Santos. O clube arcaria com a maior parte do salário do jogador - R$ 115 mil. O Corinthians pagaria os outros R$ 60 mil.

A chegada do atacante resolveria parte dos problemas ofensivos da equipe. Até aqui, o Santos contratou apenas Marcel (ex-Grêmio, Palmeiras e São Paulo), mas o jogador, que foi emprestado pelo Benfica, perderá dois meses recuperando-se de uma lesão.

Além dele, Dorival Júnior terá à disposição para o ataque, segundo o site do próprio clube, outros dois jogadores, ambos garotos: Neymar e André. Por isso, na cabeça do técnico, Souza seria ótima contratação para o setor, um dos mais carentes do time para a próxima temporada.