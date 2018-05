Com Patito titular, Santos enfrenta time carregado por cidade

Sem poder contar com o atacante Paulinho, o técnico Dorival Júnior confirmou nesta sexta-feira, após treinamento no CT Rei Pelé, a escalação do argentino Patito Rodríguez no ataque do Santos para a partida contra o Novorizontino, neste sábado, às 21 horas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Paulinho se recupera de febre e será poupado pela comissão técnica.

"Patito começa. Paulinho nem viaja em razão da situação dele. Primeiro vamos recuperá-lo, depois ele volta a ter condições de jogo. Eles têm características semelhantes. Patito carrega mais (a bola), é um pouco mais agudo. Paulinho trabalha com uma condição tática diferente", explicou o treinador.

Dorival Júnior, contudo, fez questão de destacar que não escolheu Patito Rodríguez por falta de opção. O treinador exaltou o desempenho do jogador e revelou que o indicou para ser contratado pelo Atlético Mineiro, em 2011. Patito, que voltou ao clube após empréstimo, nunca se firmou no Santos. Agora, o atacante argentino terá a chance de mostrar serviço em campo, ao lado de Ricardo Oliveira.

NOVORIZONTINO

O jogo contra o Santos, neste sábado, está recheado de ingredientes especiais para o Novorizontino. Será o primeiro jogo da história do clube contra um dos chamados grandes. Além disso, o duelo no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pode ser palco da primeira vitória do time fundado em 2001 na elite do Campeonato Paulista.

Todos estes elementos criaram um clima de euforia na pequena cidade de Novo Horizonte, com seus menos de 40 mil habitantes. E um "morador" em especial espera ansioso pelo confronto contra o Santos. Revelado no clube da Vila Belmiro, onde fora campeão da Copa Libertadores de 2011, o volante Adriano garante conhecer alguns dos adversários. "Quando estava no profissional, eles estavam subindo", lembrou.

Enquanto defendeu o Santos, entre 2006 e 2013, Adriano acumulou grandes conquistas. Além da Libertadores, foi campeão da Recopa Sul-Americana (2012) e do Paulistão (2011 e 2012). Ele, contudo, garante que esta ligação com o clube não entrará em campo. "Tem todo um contexto nesta partida, mas defendo o Novorizontino e tenho certeza que vamos fazer uma boa partida e conquistar os três pontos", afirmou.

Sem suspensos ou lesionados, o técnico Guilherme Alves deve manter a base da derrota para o São Bento na última quinta-feira por 1 a 0, fora de casa. A dúvida está entre dois outros jogadores experientes. O volante Richarlyson, ex-São Paulo, briga por vaga com Fahel, ex-Botafogo e Bahia.

Na estreia na elite, o Novorizontino ainda não conseguiu uma vitória sequer em três rodadas. Com apenas dois pontos, o time aparece na terceira posição do Grupo B.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO - Anderson; Sciola, Domingues, Jéci e Paulinho; Adriano, Fahel, Pereira e Pedro Carmona; Rayllan e Cléo Silva. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Patito, Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Jr.

JUIZ - Luiz Vanderlei Martinucho.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi.

HORÁRIO - 21h.

NA TV - Pay-per-view.