Dorival Júnior confirma Vasco com Gian e Nilton O técnico Dorival Júnior confirmou no coletivo desta quinta-feira a escalação do Vasco para a partida contra o Duque de Caxias, sábado, no Maracanã, às 16h10. A novidade ficou por conta do zagueiro Gian e do volante Nilton, que voltam para o time titular após cumprir suspensão contra o Guarani.