Dorival Júnior deve manter escalação do São Caetano Apesar da derrota por 3 a 0 para o Santos, sábado, na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior não deverá fazer mudanças no São Caetano. O time recebe a Ponte Preta, quarta-feira, às 20 horas, no Anacleto Campanella, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Cláudio está recuperado de uma fadiga muscular, mas deve ficar apenas como opção no banco de reservas. Triguinho, titular no início da competição, será mantido. Outros três jogadores continuam machucados e sem previsão para voltarem ao time. O goleiro Sílvio Luiz, o zagueiro Cleber e o lateral-direito Madson ainda não foram liberados para retomarem os treinamentos.