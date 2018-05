Dorival Júnior é confirmado como novo treinador do Santos

Dorival Júnior é o novo técnico do Santos. A definição ocorreu nesta quinta-feira, após um telefonema do presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro para o treinador. Não foi informado o salário de Dorival, mas os dirigentes afirmam que deve próximo dos R$ 300 mil mensais que ele recebia no Vasco da Gama.

Veja também:

Roberto Brum e Wesley devem retornar ao Santos

O início de trabalho do treinador ocorrerá em 6 de janeiro de 2010, quando os jogadores voltam das férias. Ele terá apenas 10 dias para avaliar o elenco e montar o time para a estreia do Campeonato Paulista, no dia 17, contra o Rio Branco.

"Fechamos de palavra. Só não digo que Dorival é 100% técnico do Santos porque não foi possível a assinatura do protocolo de intenções hoje (quinta-feira), por uma questão de logística. Mas posso afirmar que ele é 99% santista", afirmou Luis Álvaro.

O dirigente explicou que Dorival Júnior teve de viajar a Florianópolis para assistir à cerimônia de formatura do filho, e que a troca de documentos assinados foi impossível em razão da quebra do aparelho de fax do técnico.

"O 1% que falta é o protocolo de intenções que trocaríamos. Amanhã (sexta-feira), tudo estará concluído, e esse documento será substituído pelo contrato na quarta-feira da próxima semana", acrescentou.