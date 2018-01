Dorival Junior espera retorno de Cueva ao São Paulo nesta terça

Quase uma semana depois do restante do grupo, Cueva deve se reapresentar no São Paulo nesta terça-feira para o treino no CT da Barra Funda depois das férias de fim de ano. O peruano alegou compromissos publicitários para ações relacionadas à Copa do Mundo deste ano.

+ Pratto desabafa sobre críticas e justifica saída: 'Prioridade é minha filha'

A tendência é que Cueva esteja no gramado com os colegas, mas priorize trabalhos de fortalecimento muscular antes de treinar com bola, etapa pela qual os outros atletas também passaram.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, disse que o atraso foi comunicado ao clube, mas não com a antecedência ideal, e que conversaria com o meia para ouvir suas explicações.

O meia Jonatan Gomez também ainda não se reapresentou. O clube informou que ele resolve questões particulares e ainda não há uma data prevista para ser retorno.