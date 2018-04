Dorival Júnior espera ter três reforços no Vasco O técnico Dorival Júnior, do Vasco, espera contar com três reforços no jogo do próximo sábado, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador aguarda os retornos do meia Carlos Alberto e dos atacantes Elton e Aloísio.