Dorival Júnior exalta rival, mas lamenta jogo de volta A vitória do Atlético-MG sobre o Iape, na última quarta-feira à noite, por 3 a 2, em São Luís, no Maranhão, não agradou ao técnico Dorival Júnior. O treinador lamentou a vantagem de apenas um gol, que faz com que as equipes tenham que se enfrentar novamente na próxima quarta-feira, na Arena do Jacaré.