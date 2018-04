Dorival Júnior exige tranquilidade do Vasco Nada de euforia excessiva. O técnico Dorival Júnior exigiu que a equipe do Vasco mantenha a tranquilidade e os "pés no chão" para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, na qual lidera com seis pontos de vantagem sobre o Guarani, segundo colocado. O treinador quer o time "focado" no jogo de sábado, contra o Duque de Caxias, no Maracanã, pela 26.ª rodada.