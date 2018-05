Dorival Júnior inicia trabalho com mudanças no Santos

O técnico Dorival Júnior quer seis ou sete reforços para montar o Santos de 2010. Mas a lista dos que devem deixar o clube é ainda maior. Jogadores contratados por indicação de Vanderlei Luxemburgo ou Vágner Mancini que não agradaram estão de malas prontas para deixar a Vila Belmiro.

Até agora, a diretoria acertou as aquisições dos zagueiro Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar e do meia Marquinhos. "Temos algumas carências que foram observadas e pedimos jogadores para a diretoria. As mudanças (no elenco) são naturais", disse o treinador, que começa a trabalhar no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.

Dos que estão próximos da porta de saída, alguns foram titulares durante boa parte da temporada de 2009 - como Germano, Fabão e André Astorga. Outros mal foram vistos com o uniforme do Santos como o goleiro Sérgio e os atacantes Gil e Róbson. Jean é mais um que fica sem contrato. O atacante pode sair sem deixar saudades na torcida.

A preocupação de Dorival Júnior neste início de trabalho é garantir a permanência do volante Rodrigo Souto, que interessa ao Flamengo. O jogador tem contrato até o fim de 2010.