Dorival Júnior mantém confiança no São Caetano Mesmo com o inesperado empate com o Sertãozinho, por 2 a 2, no último sábado, após estar ganhando por 2 a 0, o técnico do São Caetano, Dorival Júnior, acredita que seu time continua com as mesmas chances de chegar às semifinais do Campeonato Paulista. O resultado fez com que o time caísse da quarta para a quinta posição, com 24 pontos. O São Caetano empata em pontos com o Noroeste, mas perde no saldo de gols: 10 a 6. ?São seis ou sete times em condições de ficar com estas quatro vagas. Santos e São Paulo são favoritos, mas os outros vão brigar em condições iguais?, prevê Dorival Júnior. O técnico já avisou que não deve promover muitas mudanças no time para o jogo contra o América, sábado, novamente no Estádio Anacleto Campanella. O meia Leandro Lima será desfalque porque recebeu o terceiro cartão amarelo, mas ele vinha sendo alternativa no banco de reservas. Por outro lado, voltam à equipe o volante Glaydson e o meia Canindé, que cumpriram suspensão automática. Eles podem entrar, respectivamente, nos lugares de Marabá e Douglas.