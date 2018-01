Dorival Júnior mantém planejamento para pegar o São Paulo O técnico do São Caetano, Dorival Júnior, disse que seu time não fará nenhuma preparação especial para enfrentar o São Paulo na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista - a primeira partida será domingo, no Pacaembu. "Serão dois jogos difíceis, que serão decididos em detalhes. Não vamos mudar nosso ritmo de treino nem nosso plano de jogo, mas é claro que vamos tomar cuidado com as jogadas e os bons jogadores do São Paulo", afirmou o treinador. Poupados da derrota por 3 a 2 para o Rio Branco, na quarta-feira, os titulares realizaram um treino de dois toques nesta quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. O goleiro Luiz foi poupado, porque sente dores no joelho direito, depois de levar uma pancada no jogo de sábado, contra o São Bento, mas tem presença garantida na partida. Com a confirmação do jogo para domingo, Dorival Júnior vai concentrar o time a partir desta sexta-feira à noite, depois dos treinos tático e coletivo marcados para o período da tarde. Reforços Antes mesmo de definir sua situação no Paulista, a diretoria já começou a reforçar o São Caetano para a disputa da Série B do Brasileiro, com a contratação do atacante Pedro Júnior e do lateral Peter, ambos emprestados pelo Cruzeiro, onde não foram aproveitados pelo técnico Paulo Autuori. No ano passado, Pedro Júnior disputou o Brasileiro pelo Grêmio, enquanto Peter atuou no Paraná.