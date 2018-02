Dorival Júnior não é mais treinador do Cruzeiro

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que não renovará o contrato do técnico Dorival Júnior, que vence no próximo dia 31. O clube quer um outro perfil de comandante para a disputa da Copa Libertadores de América e do Campeonato Mineiro. Dorival foi o responsável por classificar a equipe mineira na competição sul-americana. Ele comandou o clube por 40 jogos, obtendo 19 vitórias. O técnico, que foi vice-campeão do Paulistão com o São Caetano, esperava continuar no cargo. O Cruzeiro obteve a vaga na Libertadores depois de derrotar o América de Natal por 2 a 0, no Mineirão. O clube também foi beneficiado pelo tropeço do Palmeiras, que caiu diante do Atlético-MG no Palestra Itália. Segundo o site do time mineiro, o nome do novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias. A diretoria quer definir o substituto com rapidez para realizar uma análise do elenco e iniciar o planejamento para 2008.