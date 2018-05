Dorival Júnior perto de acerto com o Santos

O Santos está perto de fechar com o técnico Dorival Júnior para 2010. Quem fez a revelação da negociação foi o próprio treinador, durante participação da festa de encerramento do Campeonato Brasileiro, promovida pela CBF, no Rio de Janeiro.

"O único clube que tenho negociações é o Santos", revelou Dorival Júnior, que deixou o Vasco após conquistar o título da Série B. "Espero definir o meu futuro nos próximos dias. Com certeza vou ter um novo desafio para 2010."

Dorival não quis dar muitos detalhes da negociação. O Santos não continuará com Vanderlei Luxemburgo, que não agrada o novo presidente, Luis Álvaro Oliveira - ele derrotou Marcelo Teixeira nas eleições do último sábado.

O Santos deve promover uma reformulação para a disputa do Campeonato Paulista em 2010. A nova diretoria promete grandes investimentos em jogadores - mas só quando tiver o nome do novo treinador.