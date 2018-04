Dorival Júnior relaciona Arouca para jogo com o Oeste

Recém-contratado pelo Santos, o volante Arouca poderá fazer sua estreia no sábado, na partida contra o Oeste, pela quinta rodada do Paulistão. O reforço do time foi relacionado para o jogo e pode ganhar uma chance na equipe no segundo tempo.

O técnico Dorival Júnior avisou que deverá colocar em campo o mesmo time que goleou o Barueri na rodada passada: Felipe; Pará, Bruno Rodrigo, Durval e Léo; Rodrigo Mancha, Marquinhos, Paulo Henrique Lima e Wesley; Neymar e André.

O Santos terá novamente os desfalques do lateral-direito George Lucas, com uma lesão no joelho direito, e do volante Roberto Brum, que se recupera de um edema na coxa direita.

EMPRÉSTIMO - A diretoria do clube emprestou o atacante Fabiano, de 25 anos, ao Atlético Sorocaba até o final do Campeonato Paulista da Série A2. O Santos, que estendeu o contrato com o jogador até a mesma data, poderá ampliar o vínculo com o atleta até o fim do Brasileirão.