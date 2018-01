Dorival Júnior sabe que Santos terá uma batalha dura contra Corinthians

O Santos tem aproveitamento de 100% na Vila Belmiro desde que o técnico Dorival Júnior assumiu o comando da equipe. Foram sete vitórias em sete partidas, entre elas a do último sábado contra o Avaí (5 a 2) e a da quarta-feira passada, sobre o Corinthians (2 a 0). Na próxima quarta, o time santista voltará a ter a equipe corintiana pela frente.

Mas o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil será no Itaquerão e Dorival Júnior sabe que não vai ser nada fácil garantir a vaga nas quartas de final. "As dificuldades de se jogar lá dentro desse novo campo do Corinthians são grandes. É uma situação difícil e assim teremos que nos preparar para estar totalmente focados, objetivando a classificação", disse o treinador na noite de sábado, após a vitória sobre os catarinenses.

Por isso, ele pediu aos jogadores que começassem a pensar imediatamente no jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro. "A partir do momento em que você colocar a cabeça no travesseiro, já tem de pensar na partida de quarta-feira. Será um jogo difícil. E é assim que temos de nos preparar", recomendou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Santos não tem jogadores suspensos ou machucados para a partida de quarta-feira. E Dorival Júnior vai escalar força máxima contra o Corinthians.