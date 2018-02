Dorival Júnior se diz preparado para assumir o Palmeiras

O técnico Dorival Júnior afirmou nesta quarta-feira que está preparado para assumir o Palmeiras, caso seja convidado pela diretoria para comandar o clube em 2008. O treinador disse estar vivendo um momento de "expectativa" sobre seu futuro. Veja também: Noticiário completo do Palmeiras "Sei que as coisas vão acontecer com naturalidade", contou Júnior em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Nunca forcei nenhuma situação em minha. Tudo o que aconteceu foi naturalmente." Sobre um contato com o Palmeiras, o treinador disse que apenas recebeu um comunicado. "Não foi mais nada do que isso. Mas eu fico contente pela lembrança. Sei que a diretoria está trabalhando com alguns nomes e analisando as necessidades do clube." Sobre Vanderlei Luxemburgo, Júnior disse não temer a concorrência do treinador. "Ele, quando chegou ao Palmeiras pela primeira vez, também veio cheio de desconfiança e fez um ótimo trabalho. E eu farei tudo para ter essa confiança." A diretoria do Palmeiras espera definir o nome do novo treinador ainda nesta semana, uma vez que não quer atrasar o planejamento para 2008, quando o clube disputará o Paulistão e a Copa do Brasil no primeiro semestre.