Dorival Júnior teme clima de euforia no Vasco O clima de euforia criado para o confronto contra o Ipatinga, sábado, no Rio de Janeiro, preocupa o técnico Dorival Júnior. A diretoria do Vasco decidiu levar a partida ao Maracanã, no intuito de comemorar os 111 anos do clube e de quebrar o recorde de público da Série B, quiçá da Série A.