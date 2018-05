Dorival Júnior testa Yuri na zaga em treino do Santos

O técnico Dorival Júnior fez mais um teste na zaga do Santos, nesta segunda-feira, em treino de preparação para o jogo contra o Vitória, na quinta, pelo Brasileirão. Desta vez, o treinador improvisou o volante Yuri no lugar do suspenso David Braz na atividade realizada no CT Rei Pelé.

Dorival já havia testado Lucas Veríssimo na posição, jogando ao lado de Fabián Noguera. Nesta segunda, Veríssimo chegou a atuar ao lado de Yuri, na vaga de Noguera. O técnico ainda terá ao menos duas atividades para confirmar a zaga titular para o duelo na Vila Belmiro.

Mudanças também foram feitas no meio-campo. Léo Cittadini entrou no lugar de Thiago Maia, que foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20, e Rafael Longuine substituiu Lucas Lima, com a seleção principal. Jean Mota foi o responsável por jogar no lugar de Copete, chamado pelo time colombiano.

Estas alterações, contudo, podem ser apenas para efeito de treinamentos. Os três convocados devem retornar na quarta, com tempo suficiente para jogar na quinta. Caberá a Dorival decidir se terão condições de serem titulares contra o Vitória.

Se forem confirmados na equipe, o Santos entrará em campo na quinta com Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.