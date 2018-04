Dorival lamenta desfalques, mas confia em vitória

O treinador não poderá contar com o suspenso Carlos Alberto e o machucado Aloísio. Além disso, o volante Souza e o meia-atacante Alex Teixeira vão defender a seleção brasileira no Mundial Sub-20, no Egito. Recém-promovidos da base, Allan e Philippe Coutinho vão entrar no meio-campo, enquanto Robinho e Elton formam o ataque.

"Perdemos alguns elementos importantes para a partida e é natural que vamos encontrar algumas dificuldades no jogo", afirmou Dorival Júnior, que acredita em mais um triunfo para seguir na ponta da Série B do Brasileiro. "Com o apoio da torcida podemos conseguir a vitória. A equipe é muito jovem, mas vamos fazer uma boa partida".

Depois de mandar os dois últimos jogos no Maracanã, Dorival aposta na torcida, em São Januário, para somar mais três pontos. "A paixão que a torcida tem com o Vasco tem comovido esses jogadores. A torcida canta, incentiva, apoia e espero que novamente eles compareçam no jogo e façam a diferença", avisou.