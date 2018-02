Dorival mantém Reinaldo titular e define time para enfrentar o Bragantino

Após dar uma assistência e conduzir arrancadas do São Paulo para o setor ofensivo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP no último sábado, o lateral-esquerdo Reinaldo deve ser mantido entre os titulares do time de Dorival Junior.

+ Meia-atacante Valdívia aguarda anúncio e já treina no CT do São Paulo

No treino desta terça no CT da Barra Funda, o último aberto à imprensa antes do jogo, Dorival Junior repetiu o time que treinou na segunda, com Cueva e Nenê também entre os titulares. A formação sem goleiros foi: Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Cueva, Marcos Guilherme e Diego Souza.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na lista de relacionados para o jogo, divulgada pelo treinador após o treinamento, a principal novidade é Anderson Martins, de volta após se tratar de dores na coxa esquerda. Titular nos primeiros jogos desde que chegou ao clube, ele deve começar o duelo contra o Bragantino no banco.

Lucas Fernandes, com dores na perna direita, e Arboleda, que aprimora forma física depois de se recuperar de um estiramento na coxa direita, são os desfalques da equipe.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Paulo Henrique e Petros.

Meias: Cueva, Nene e Shaylon.

Atacantes: Bissoli, Brenner, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez.