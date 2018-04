Dorival minimiza derrota e elogia atuação do Santos

A derrota de virada para o Mogi Mirim neste domingo por 2 a 1, fora de casa, não incomodou o técnico Dorival Júnior. Demonstrando muita calma ao término da partida, o comandante do Santos minimizou o resultado e garantiu que a equipe apresentou aspectos mais favoráveis do que negativos.

"A equipe está mostrando muito mais coisas positivas do que negativas. Não tenho pressa e tenho certeza de que esta equipe vai dar liga. É uma equipe jovem que está mostrando maturidade", analisou o treinador.

Autor do gol santista neste domingo, o seu terceiro no Campeonato Paulista, o meia Paulo Henrique foi mais crítico. Ele lamentou as falhas de marcação e disse que a equipe precisa evoluir nas finalizações. "Faltou atenção na marcação e estamos pecando na finalização. Precisamos melhorar", afirmou o jogador.