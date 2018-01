Dorival não vai poupar: 'Vamos conciliar Copa do Brasil e Brasileiro'

Dorival Junior não vai poupar jogadores para o jogo de domingo, às 11h, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador do Santos é não priorizar a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o Figueirense no Pacaembu na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate para garantir a vaga.

“O nosso pensamento é conciliar Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Para isso, precisamos ter o grupo preparado”, afirmou o treinador.

Dorival destacou que é justamente o fato de não ter priorizado nenhuma competição que fez o Santos chegar à situação atual. No Brasileiro, o treinador afastou o time da zona do rebaixamento e levou à oitava posição com 40 pontos, quatro a menos do G-4.

“Temos um time muito valente. Não nos intimidamos com qualquer situação. É isso que levou à nossa recuperação no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Enfrentamos Sport e Corinthians, dois times muito bons. Com todas as dificuldades, a equipe está respondendo bem, e novamente mostrou boa reação após uma derrota no clássico”, disse.

Apesar da boa vantagem construída na primeira partida com o Figueirense, o treinador é cauteloso ao comentar as chances de classificação da equipe. “O jogo de volta será tão difícil quanto esse. E temos que jogar ainda melhor para avançarmos na competição”, disse.