Dorival pede atenção do Vasco com o Figueirense

O Vasco está em situação confortável na luta pelo acesso para a elite do futebol brasileiro, mas o técnico Dorival Júnior descarta qualquer possibilidade de relaxamento contra o Figueirense nesta terça-feira. O treinador fez questão de elogiar o time catarinense, que venceu os dois últimos jogos pela Série B.

"O Figueirense vem atuando bem nas últimas rodadas. Não sei qual foi a característica da partida deles no sábado, mas eles já vinham atuando bem. É uma equipe rápida, que vai merecer uma atenção grande do nosso time", afirmou, destacando a vitória dos catarinenses por 4 a 0 sobre o Paraná no sábado.

O Figueirense está na quinta colocação na Série B, com 42 pontos. Com 55, o Vasco, que lidera a competição, pode ficar ainda mais perto do acesso se triunfar na partida no Estádio de São Januário, conseguindo o quinto triunfo consecutivo.