Dorival prevê Santos mais ofensivo com Robinho

Dorival Júnior não escondeu a alegria por poder contar com o atacante Robinho no Santos. O treinador, que ainda não entrou em contato com o ídolo santista, revelou nesta sexta-feira que o jogador apresenta boas condições físicas. Assim, ele não deve demorar para fazer sua estreia no Paulistão.

"Fico muito contente com a chegada do Robinho, mas ainda não tive um contato direto com ele. No entanto, já conversamos com o preparador físico do atleta na Inglaterra. Ele nos disse que, na concepção dele, o jogador está bem condicionado fisicamente", contou.

O técnico comentou ainda que espera um time mais ofensivo com a chegada de Robinho. Por essa razão, adiantou que terá como desafio manter o equilíbrio entre o ataque e a defesa do Santos, para não sobrecarregar os zagueiros da equipe.

"Vamos ter um ataque com muita mobilidade, com muita movimentação, mas, para que isso aconteça, temos que ter posse de bola, o que depende de uma marcação bem feita", avaliou. "Temos que nos proteger, encontrando o equilíbrio entre todos os setores do time", avisou.