Dorival reclama de pênalti, mas exalta campanha do rival

A marcação do pênalti no primeiro gol da vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 0 na manhã deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou muita revolta por parte dos jogadores do clube santista. O treinador Dorival Junior afirmou que o lance, com a expulsão de David Braz, que nem estava na jogada, foi fundamental para o resultado do Corinthians.

"Nós teríamos condição de buscar empate. Com um a menos, ficou difícil, virou completamente a partida. O David Braz não estava nem participando, isso que nos deixa chateado".

Se foi ou não penalidade, Dorival não conseguiu precisar, mas reclamou de toque de mão de Vagner Love no momento anterior. "Não dá para precisar se foi toque. Mas deu para ver nitidamente o toque de mão do Love", disse.

Questionado se esse jogo entraria para o rol de polêmicas envolvendo o Corinthians na competição, Dorival fez questão de ressaltar a campanha do rival. "Eu não vejo por esse lado, a campanha do Corinthians é muito boa. Erros eventuais não podem ter esse sentido de manchar o torneio".