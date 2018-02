Dorival relaciona Nenê, Tréllez e Cueva para duelo contra o Botafogo-SP

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, divulgou na tarde desta sexta-feira a lista de 24 relacionados para o duelo contra o Botafogo-SP, marcado para este sábado, 17h. no Morumbi. O jogo válido pela 5ª rodada do Paulistão pode marcar a estreia de Nenê e Tréllez com a camisa tricolor.

A dupla de reforços foi relacionada pela primeira vez pelo treinador, após terem sua documentação regularizada e aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Eles devem começar no banco.

Além deles, Cueva também volta a aparecer na lista de relacionados depois de três jogos. O meia pediu para não jogar contra o Mirassol, irritou a diretoria e acabou sendo barrado do clássico com o Corinthians e da partida contra o Madureira. Ganha uma nova chance, mas também deve ser reserva.

O time tem dois desfalques na zaga. Arboleda ainda se recupera de um estiramento na coxa direita e segue fora. Anderson Martins, com dores na coxa esquerda, também não joga. Ao lado de Rodrigo Caio, Dorival Junior deve optar por Bruno Alves.

A provável escalação do time tricolor tem: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar, Júnior Tavares e Reinaldo.

Zagueiros: Aderllan, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Petros.

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon.

Atacantes: Bissoli, Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez.