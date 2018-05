Dorival revela que não foi consultado sobre Rolón pelo Santos

O técnico Dorival Junior confessou que não foi consultado pela diretoria do Santos sobre a contratação do atacante argentino Maxi Rolón, que teve passagem pelo Barcelona B. O reforço se apresentou na última terça-feira e já treina com o elenco. Ele vai disputar posição com Paulinho, Neto Berola, Marquinhos e Joel - Gabriel e Ricardo Oliveira são titulares.

"O Rolón eu não conheço, vou ser muito sincero. A diretoria viu uma possibilidade de negócio para o clube. Logicamente, o treinador deveria ter sido consultado. Não tenha dúvida disso", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O treinador completou que é a diretoria que define a situação de contratações, mas ressaltou que gostaria de trabalhar com jogadores indicados por ele. "Quem manda no clube define a situação. A minha função aqui é trabalhar o time. Eu quero trabalhar com jogadores que eu indique, sim, porque vou me responsabilizar por eles. Isso, sim, para mim, seria importante. Se o jogador chegar e jogar, não tem problema", enfatizou o comandante.

Por outro lado, Dorival confirma que indicou o zagueiro Luiz Felipe, contratado do Paraná. Ele chega para suprir o setor mais carente do time, que conta apenas com Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique - David Braz e Paulo Ricardo estão contundidos.

Dorival falou sobre Rolón um dia antes de o Santos enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 17 horas, no Allianz Parque, onde os dois times irão se reencontrar após terem medido força na final da Copa do Brasil do ano passado. No mesmo estádio, o time alviverde derrotou o rival nos pênaltis, após vitória por 2 a 1 no tempo normal, para ficar com o título da competição. No confronto de ida, o Santos havia vencido por 1 a 0, na Vila Belmiro.