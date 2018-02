Dorival saca Brenner e indica São Paulo com Cueva e Nenê titulares

Cueva pode voltar a ser titular no São Paulo e atuar ao lado de Nenê na próxima quarta-feira, 7, diante do Bragantino, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Ao menos esta foi a opção do técnico Dorival Junior para o treino de reapresentação do time desta segunda, depois da vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 no sábado.

+ Reinaldo celebra retorno e abre as portas do São Paulo para Valdívia

Para ter Cueva de volta no time, Dorival optou por tirar o garoto Brenner, que já fez dois gols na temporada e é visto como a principal promessa do clube. Sem goleiro, o time foi armado com Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Cueva (pela esquerda), Marcos Guilherme e Diego Souza.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estratégia de Dorival é tornar o time mais agressivo na jogadas ofensivas. No treino, o técnico tricolor exigiu pressão da marcação, velocidade e melhor aproveitamento no passe de bola.

Os zagueiros Anderson Martins e Arboleda, que vêm sendo poupados para tratar problemas musculares, treinaram normalmente, mas entre os reservas, e devem estar à disposição do treinador para o duelo de quarta no Morumbi.

No radar de Dorival, os jovens Jonas Toró e Igor Gomes, vice-campeões da Copa São Paulo de Futebol Junior com a equipe Sub-20 tricolor, treinaram junto com o time principal. O treinador quer trazê-los para o CT da Barra Funda, mas vai aguardar a disputa da Copa Libertadores Sub-20, que o time do técnico André Jardine disputará no Uruguai a partir do próximo sábado.