Dorival tenta vencer a 1ª no Figueirense Depois de dois empates e uma derrota, o técnico Dorival Júnior ainda busca sua primeira vitória no comando do Figueirense. A esperança é conquistá-la nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, às 20h30, em Florianópolis. Atualmente, a equipe catarinense está com 44 pontos e sonha ficar entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. "O Atlético tem se mostrado um time imprevisível. Vem de uma sequência boa de resultados, tanto em casa quanto fora, e não há dúvida que será um jogo muito difícil para nós", comentou o zagueiro Márcio Goiano. O retorno do zagueiro Cleber, que estava suspenso, é a única alteração no time que perdeu para o Grêmio no último sábado. O Figueirense perdeu nesta quarta-feira o atacante Sandro Hiroshi, que pela segunda vez no ano se despede do clube para se transferir para o futebol dos Emirados Arabes. "Desta vez é definitivo", afirmou o jogador, sem saber informar o nome de seu novo time. Para liberá-lo, a equipe catarinense receberá uma compensação financeira.