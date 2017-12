Dorival vai explicar planos de 2017 para o Conselho Deliberativo do Santos

O técnico Dorival Júnior foi convidado pelo Conselho Deliberativo do Santos para dar explicações sobre o planejamento de 2017. “Foi um convite. Foi passado isso ao presidente e eu aguardo ainda. Fico à disposição. Vou tentar colocar o que se passou desde que chegamos aqui e os objetivos para os próximos 12 meses”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

A pauta da reunião do Conselho, que será realizada na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, inclui apresentação do relatório contábil do terceiro trimestre de 2016. Além disso, os conselheiros costuma discutir os erros e acertos da comissão técnica.

Dorival Júnior é o técnico com maior tempo de permanência no cargo entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele assumiu o Santos em julho de 2015, foi vice-campeão da Copa do Brasil do mesmo ano, levou o Santos à segunda colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado, garantindo uma vaga na Libertadores, e se sagrou campeão paulista também em 2016.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o início de 2017, o técnico se disse contente com a atuação do Santos no mercado. O elenco está praticamente pronto após a contratação de cinco reforços: Cleber, Matheus Ribeiro, Leandro Donizete, Vladimir Hernández e Kayke.